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В Калининградской области 23 школьника отравились неизвестным веществом

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Пресс-служба Следственного комитета Калининградской области сообщила, что 23 школьника отравились неизвестным токсичным веществом в посёлке Большаково Славского района.

По предварительной информации, ученикам стало плохо после посещения школьной линейки. Шестеро пострадавших были госпитализированы в медучреждения.

На текущий момент следователи при участии сотрудников управления Роспотребнадзора региона проводят осмотр места происшествия, опрашивают очевидцев, также они изъяли необходимую документацию и выполняют проверочные мероприятия для установления обстоятельств.

Ранее сообщалось, что после отравления в школе-интернате СУНЦ МГУ им. А.Н. Колмогорова города Москвы в больнице остаются 44 ребёнка.

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