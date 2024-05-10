МВД: более 134 тысяч полицейских обеспечили безопасность проведения Дня Победы

Более 134 тыс. сотрудников полиции обеспечили безопасность во время праздничных мероприятий, посвящённых 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Об этом сообщила представитель МВД России Ирина Волк в Telegram.

По её словам, на территории России в честь празднования Дня Победы было организовано более 12 тыс. парадов, митингов, концертов и памятных церемоний.

«Общественный порядок и безопасность в ходе торжеств обеспечивали свыше 134 тыс. сотрудников органов внутренних дел», — написала она.

Ранее стало известно, что немецкая полиция задержала десять граждан в Берлине на акциях, приуроченных к 9 Мая.