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МВД: более 134 тысяч полицейских обеспечили безопасность проведения Дня Победы

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Более 134 тыс. сотрудников полиции обеспечили безопасность во время праздничных мероприятий, посвящённых 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
МВД: более 134 тысяч полицейских обеспечили безопасность проведения Дня Победы
  • globallookpress.com
  • © Cao Yang/XinHua

Об этом сообщила представитель МВД России Ирина Волк в Telegram.

По её словам, на территории России в честь празднования Дня Победы было организовано более 12 тыс. парадов, митингов, концертов и памятных церемоний.

«Общественный порядок и безопасность в ходе торжеств обеспечивали свыше 134 тыс. сотрудников органов внутренних дел», — написала она.

Ранее стало известно, что немецкая полиция задержала десять граждан в Берлине на акциях, приуроченных к 9 Мая.

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