Bild: полиция ФРГ задержала в Берлине 10 человек в День Победы

Немецкая полиция задержала десять граждан в Берлине на акциях, приуроченных к 9 Мая.

Об этом пишет издание Bild.

Перед празднованием Дня Победы столичные правоохранители запретили демонстрировать флаги России и СССР, георгиевские ленточки, символы Z и V, носить военную униформу, исполнять военные марши и песни.

По информации Bild, несколько человек нарушили установленные правила.

«Всего задержаны десять человек», — пишут журналисты.

Ранее стало известно, что в Латвии полиция задержала 6 человек за песни и георгиевские ленточки.