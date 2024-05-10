Bild: полиция ФРГ задержала в Берлине 10 человек в День Победы
Об этом пишет издание Bild.
Перед празднованием Дня Победы столичные правоохранители запретили демонстрировать флаги России и СССР, георгиевские ленточки, символы Z и V, носить военную униформу, исполнять военные марши и песни.
По информации Bild, несколько человек нарушили установленные правила.
«Всего задержаны десять человек», — пишут журналисты.
Ранее стало известно, что в Латвии полиция задержала 6 человек за песни и георгиевские ленточки.