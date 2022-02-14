NTD: затопленная деревня-призрак превратилась в туристическую достопримечательность из-за засухи
Деревня-призрак обнажилась на дне почти пересохшего водохранилища на испанско-португальской границе. Всему виной засуха. Теперь серые руины исследуют туристы.
МАРИЯ ДЕЛЬ КАРМЕН ЯНЕС, мэр Консельо-де-Лобиос: Люди должны понимать, что посещают район, который большую часть времени был под водой. Он был под водой с 1992 года. Здания сильно разрушены.
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