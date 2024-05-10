В Харьковской и Волынской областях Украины повреждены газопроводы

В Минэнерго Украины заявили, что газопроводы повреждены в Харьковской и Волынской областях Украины.

Об этом говорится в Telegram ведомства.

Уточняется, что, например, в одном из населённых пунктов Харьковской области без газоснабжения остались 684 абонента, в другом — 72.

«В одном из населённых пунктов Луцкого района (Волынская область) был повреждён газопровод среднего давления. Без газоснабжения остались 239 абонентов», — говорится в сообщении.

Проблемы с газоснабжением наблюдаются также в Сумской и Тернопольской областях.

Ранее власти Киева ограничили потребление электричества для промышленных объектов.