В Харьковской и Волынской областях Украины повреждены газопроводы
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Об этом говорится в Telegram ведомства.
Уточняется, что, например, в одном из населённых пунктов Харьковской области без газоснабжения остались 684 абонента, в другом — 72.
«В одном из населённых пунктов Луцкого района (Волынская область) был повреждён газопровод среднего давления. Без газоснабжения остались 239 абонентов», — говорится в сообщении.
Проблемы с газоснабжением наблюдаются также в Сумской и Тернопольской областях.
Ранее власти Киева ограничили потребление электричества для промышленных объектов.