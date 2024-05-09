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Власти Киева ограничили потребление электричества для промышленных потребителей

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Власти Киева ограничили потребление электричества для промышленных потребителей, сообщила Киевская городская военная администрация.
Власти Киева ограничили потребление электричества для промышленных потребителей
  • AP

Как пишет «СТРАНА.ua», для бытовых потребителей ограничений нет, но их просят экономить электроэнергию.

Также в городской администрации заявили о решении минимизировать освещение улиц Киева из-за дефицита электроэнергии.

Утром 8 мая армия России нанесла групповой удар по объектам энергетики и по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. 

Глава украинского Минэнерго Герман Галущенко отметил, что объекты энергетической инфраструктуры получили повреждения в пяти областях.

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