Власти Киева ограничили потребление электричества для промышленных потребителей, сообщила Киевская городская военная администрация.

Как пишет «СТРАНА.ua», для бытовых потребителей ограничений нет, но их просят экономить электроэнергию.

Также в городской администрации заявили о решении минимизировать освещение улиц Киева из-за дефицита электроэнергии.

Утром 8 мая армия России нанесла групповой удар по объектам энергетики и по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.

Глава украинского Минэнерго Герман Галущенко отметил, что объекты энергетической инфраструктуры получили повреждения в пяти областях.