Минобороны: ВС России нанесли удар по объектам энергетики и ВПК Украины
- РИА Новости
Это было сделано в ответ на попытки киевского режима причинить ущерб объектам энергетики России. Удар наносился высокоточным оружием большой дальности, аэробалистическим гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал», а также беспилотниками.
«В результате удара существенно снижены возможности Украины по выпуску продукции военного назначения, а также переброске к линии боевого соприкосновения западного вооружения и военной техники», — говорится в сообщении.
Ранее глава украинского Минэнерго Герман Галущенко заявил, что объекты энергетической инфраструктуры получили повреждения в пяти областях Украины.