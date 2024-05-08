Минобороны: ВС России нанесли удар по объектам энергетики и ВПК Украины

Армия России нанесла групповой удар по объектам энергетики и по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Как сообщает Министерство обороны, цели удара достигнуты, назначенные объекты поражены.

Это было сделано в ответ на попытки киевского режима причинить ущерб объектам энергетики России. Удар наносился высокоточным оружием большой дальности, аэробалистическим гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал», а также беспилотниками.

«В результате удара существенно снижены возможности Украины по выпуску продукции военного назначения, а также переброске к линии боевого соприкосновения западного вооружения и военной техники», — говорится в сообщении.

Ранее глава украинского Минэнерго Герман Галущенко заявил, что объекты энергетической инфраструктуры получили повреждения в пяти областях Украины.