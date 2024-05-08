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Минобороны: ВС России нанесли удар по объектам энергетики и ВПК Украины

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Армия России нанесла групповой удар по объектам энергетики и по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Как сообщает Министерство обороны, цели удара достигнуты, назначенные объекты поражены.
Минобороны: ВС России нанесли удар по объектам энергетики и ВПК Украины
  • РИА Новости

Это было сделано в ответ на попытки киевского режима причинить ущерб объектам энергетики России. Удар наносился высокоточным оружием большой дальности, аэробалистическим гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал», а также беспилотниками.

«В результате удара существенно снижены возможности Украины по выпуску продукции военного назначения, а также переброске к линии боевого соприкосновения западного вооружения и военной техники», — говорится в сообщении.

Ранее глава украинского Минэнерго Герман Галущенко заявил, что объекты энергетической инфраструктуры получили повреждения в пяти областях Украины.

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