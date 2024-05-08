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На Украине повреждены объекты энергоинфраструктуры в пяти регионах

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Объекты энергетической инфраструктуры получили повреждения в пяти областях Украины. Такую информацию предоставил глава украинского Минэнерго Герман Галущенко.

Он отметил, что объекты генерации и передачи электроэнергии повреждены в Винницкой, Ивано-Франковской, Кировоградской, а также во Львовской и в Полтавской областях.

Помимо этого, повреждения зафиксированы в находящейся под контролем киевского режима части Запорожской области.

«Последствия уточняются. Энергетики работают над их ликвидацией», — приводятся слова Галущенко в Telegram-канале энергетического ведомства.

Ранее сообщалось, что в Полтавской области Украины после взрыва загорелся объект энергетической инфраструктуры.

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