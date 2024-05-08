Объект энергоинфраструктуры загорелся в Полтавской области

Возгорание произошло на расположенном в Полтавской области Украины объекте энергетической инфраструктуры после взрывов.

Соответствующую информацию привёл в личном Telegram-канале глава областной администрации Филипп Пронин. «Возник пожар», — написал он. О взрывах в Полтавской области на северо-востоке Украины ранее сообщило украинское издание «Общественное».