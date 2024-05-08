Объект энергоинфраструктуры загорелся в Полтавской области
Возгорание произошло на расположенном в Полтавской области Украины объекте энергетической инфраструктуры после взрывов.
Соответствующую информацию привёл в личном Telegram-канале глава областной администрации Филипп Пронин.
«Возник пожар», — написал он.
О взрывах в Полтавской области на северо-востоке Украины ранее сообщило украинское издание «Общественное».
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