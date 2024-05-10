Аналитик спрогнозировал цены на нефть Brent в рамках $81—87 за баррель

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в беседе с RT спрогнозировал цены на нефть на уровне $81—87 за баррель.

Аналитик отмечает, что цена нефти Brent за три дня «этой недели потеряла уже почти 1,5%, опустившись ниже $83 за баррель».

«На следующей неделе важными окажутся новости о коммерческих запасах в США. Похоже, что в США сложился локальный профицит. Это негативный фактор для рынка. Доклады ОПЕК и МЭА окажут только опосредованное влияние на рынок. Ожидаем на следующей неделе цену Brent в рамках $81—87 за баррель», — считает он.

Ранее цена нефти марки Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже $83 за баррель впервые с 13 марта 2024 года.