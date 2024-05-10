RT в Telegram
Подпишись

Аналитик спрогнозировал цены на нефть Brent в рамках $81—87 за баррель

Короткая ссылка
Анастасия Белоусова
Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в беседе с RT спрогнозировал цены на нефть на уровне $81—87 за баррель.
Аналитик спрогнозировал цены на нефть Brent в рамках $81—87 за баррель
  • Gettyimages.ru
  • © Hybrid Images

Аналитик отмечает, что цена нефти Brent за три дня «этой недели потеряла уже почти 1,5%, опустившись ниже $83 за баррель».

«На следующей неделе важными окажутся новости о коммерческих запасах в США. Похоже, что в США сложился локальный профицит. Это негативный фактор для рынка. Доклады ОПЕК и МЭА окажут только опосредованное влияние на рынок. Ожидаем на следующей неделе цену Brent в рамках $81—87 за баррель», — считает он.

Ранее цена нефти марки Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже $83 за баррель впервые с 13 марта 2024 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить