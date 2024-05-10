Президент Финляндии Александр Стубб выразил мнение, что единственный путь к миру на Украине лежит через поле боя.

«Сейчас единственный путь к миру лежит через поле боя», — заявил он в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что Запад бесчестно лжёт о том, что Россия якобы отказывается от переговоров по Украине.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин констатировал факт готовности Москвы к мирному решению украинского вопроса.