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Президент Финляндии: путь к миру на Украине лежит через поле боя

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Президент Финляндии Александр Стубб выразил мнение, что единственный путь к миру на Украине лежит через поле боя.
Президент Финляндии: путь к миру на Украине лежит через поле боя
  • AP
  • © Matthias Schrader

«Сейчас единственный путь к миру лежит через поле боя», — заявил он в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что Запад бесчестно лжёт о том, что Россия якобы отказывается от переговоров по Украине.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин констатировал факт готовности Москвы к мирному решению украинского вопроса.

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