Президент Финляндии: путь к миру на Украине лежит через поле боя
- AP
- © Matthias Schrader
«Сейчас единственный путь к миру лежит через поле боя», — заявил он в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что Запад бесчестно лжёт о том, что Россия якобы отказывается от переговоров по Украине.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин констатировал факт готовности Москвы к мирному решению украинского вопроса.