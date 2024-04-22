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Песков: Путин констатировал готовность России к мирному решению по Украине

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин констатировал факт готовности Москвы к мирному решению украинского вопроса.
Песков: Путин констатировал готовность России к мирному решению по Украине
  • РИА Новости

Об этом он сказал в эфире Первого канала.

«Никакой мирной инициативы не было. Была констатация факта готовности России к мирному решению украинской проблемы», — подчеркнул Песков.

Он добавил, что это было констатацией последовательной позиции Путина, а не мирной инициативой.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что Россия готова к переговорам по урегулированию ситуации на Украине, однако вести какой-либо диалог с Зеленским нет смысла.

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