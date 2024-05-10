Вяльбе — о переходе Степановой в сборную Татарстана: слава богу, человек пристроен

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о решении олимпийской чемпионки Вероники Степановой выступать за сборную Татарстана.

«У нас каждый год куда-то люди переходят. И что? Это вообще никак не повлияет на её карьеру. Слава богу, человек пристроен, всё хорошо», — цитирует Вяльбе «Спорт-Экспресс».

9 мая Степанова объявила о подписании контракта с Федерацией лыжных гонок Республики Татарстан.

В минувшем сезоне спортсменка стала обладательницей «Большого хрустального глобуса» как победитель Кубка России среди женщин.

Ранее Степанова заявила, что российские спортсмены могут «наплевать» на запреты МОК на ОИ.