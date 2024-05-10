Вяльбе — о переходе Степановой в сборную Татарстана: слава богу, человек пристроен
- РИА Новости
«У нас каждый год куда-то люди переходят. И что? Это вообще никак не повлияет на её карьеру. Слава богу, человек пристроен, всё хорошо», — цитирует Вяльбе «Спорт-Экспресс».
9 мая Степанова объявила о подписании контракта с Федерацией лыжных гонок Республики Татарстан.
В минувшем сезоне спортсменка стала обладательницей «Большого хрустального глобуса» как победитель Кубка России среди женщин.
Ранее Степанова заявила, что российские спортсмены могут «наплевать» на запреты МОК на ОИ.