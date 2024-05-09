Степанова хочет, чтобы российские спортсмены «наплевали» на запреты МОК на ОИ

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова прокомментировала участие российских спортсменов на Олимпиаде 2024 года в Париже (Франция) под нейтральным флагом.

«...Если кто‑то из наших в Париже устроит громкое выступление — выйдет с флагом и гербом России, наплевав на все запреты МОК. «Провокация», — скажут международные спортивные чиновники. Да плевать!» — цитирует Степанову «Матч ТВ».

Напомним, что Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Олимпиаде 2024 года в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Соревнования в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее в Госдуме заявили, что Россия примет полноценное участие в Олимпиаде через восемь лет.