RT в Telegram
Подпишись

Степанова хочет, чтобы российские спортсмены «наплевали» на запреты МОК на ОИ

Короткая ссылка
Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова прокомментировала участие российских спортсменов на Олимпиаде 2024 года в Париже (Франция) под нейтральным флагом.
Степанова хочет, чтобы российские спортсмены «наплевали» на запреты МОК на ОИ
  • РИА Новости

«...Если кто‑то из наших в Париже устроит громкое выступление — выйдет с флагом и гербом России, наплевав на все запреты МОК. «Провокация», — скажут международные спортивные чиновники. Да плевать!» — цитирует Степанову «Матч ТВ».

Напомним, что Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Олимпиаде 2024 года в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Соревнования в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее в Госдуме заявили, что Россия примет полноценное участие в Олимпиаде через восемь лет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить