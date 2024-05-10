Почти 70 человек оказывают помощь в связи с ДТП с автобусом в Петербурге
- РИА Новости
По данным МЧС, пассажирский автобус пробил ограждение Поцелуева моста, в результате чего и произошло его падение в реку.
«Всего в спасательных работах задействовано 69 специалистов и 18 единиц техники», — говорится в Telegram ведомства.
Ранее сообщалось, что автобус упал с моста в реку Мойку в Петербурге. Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что лично координирует работу ведомств в связи с данной аварией.