Почти 70 человек оказывают помощь в связи с ДТП с автобусом в Петербурге

В МЧС России заявили, что почти 70 человек и 18 единиц техники принимают участие в спасательных работах после аварии, в ходе которой автобус упал в реку Мойку в Санкт-Петербурге.

По данным МЧС, пассажирский автобус пробил ограждение Поцелуева моста, в результате чего и произошло его падение в реку.

«Всего в спасательных работах задействовано 69 специалистов и 18 единиц техники», — говорится в Telegram ведомства.

Ранее сообщалось, что автобус упал с моста в реку Мойку в Петербурге. Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что лично координирует работу ведомств в связи с данной аварией.