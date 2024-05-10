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Почти 70 человек оказывают помощь в связи с ДТП с автобусом в Петербурге

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В МЧС России заявили, что почти 70 человек и 18 единиц техники принимают участие в спасательных работах после аварии, в ходе которой автобус упал в реку Мойку в Санкт-Петербурге.
Почти 70 человек оказывают помощь в связи с ДТП с автобусом в Петербурге
  • РИА Новости

По данным МЧС, пассажирский автобус пробил ограждение Поцелуева моста, в результате чего и произошло его падение в реку.

«Всего в спасательных работах задействовано 69 специалистов и 18 единиц техники», — говорится в Telegram ведомства.

Ранее сообщалось, что автобус упал с моста в реку Мойку в Петербурге. Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что лично координирует работу ведомств в связи с данной аварией.

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