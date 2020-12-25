Обозреватель: каждый украинец заплатил по 3 тысячи гривен за долги Киева

16:48
Калмыкия объявила 31 декабря выходным днём
Глава Калмыкии Бату Хасиков принял решение объявить 31 декабря выходным днём.
16:47
Кутепов рассказал, как игроки «Спартака» отреагировали на новость об уходе Тедеско
Защитник московского «Спартака» Илья Кутепов высказался о решении главного тренера команды Доменико Тедеско не продлевать контракт с клубом.
16:43
Мишустин рассказал о планах поставок «ЭпиВакКороны» в регионы
Российский премьер Михаил Мишустин рассказал о планах поставок вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона» в регионы.
16:38
МЧС предупредило о метели в Татарстане
В Татарстане в выходные ожидается метель и сильный снегопад. Об этом предупредило региональное управление МЧС России.
16:37
Бестемьянова выразила восторг от программы Степановой и Букина
Олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова оценила победу танцевального дуэта Александра Степанова — Иван Букин на чемпионате России по фигурному катанию, который проходит в Челябинске.
16:37
Лукашенко рассказал о задержании готовившей теракты группы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о недавнем задержании террористической группы и отметил успешную работу спецслужб в пресечении соответствующей противоправной деятельности.
16:36
Зеленский ответил на вопрос о возможности «нападения» России на Украину
Украинский лидер Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов издания «Фокус», заявил, что «даже не хочет представлять», что Россия может «напасть» на Украину со стороны Крыма.
16:33
Мишустин оценил ситуацию с коронавирусом в России
Российский премьер Михаил Мишустин на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым оценил ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
16:32
Семья убитой Соколовым аспирантки оценила приговор историку
Семья убитой аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко прокомментировала приговор историку Олегу Соколову, которого суд признал виновным в убийстве и отправил в тюрьму на 12,5 года.
16:23
В СК рассказали подробности инцидента с участием Любови Соболь
ГСУ Следственного комитета России по Москве рассказало подробности уголовного дела, которое было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 139 УК России («Нарушение неприкосновенности жилища, совершённое с применением насилия»).
16:22
Умер замглавы МИД Белоруссии Кравченко
В пресс-службе МИД Белоруссии сообщили о кончине замглавы ведомства Олега Кравченко.
16:19
Источник: Асхабадзе является главным кандидатом на пост исполнительного директора «Локомотива»
Роман Асхабадзе является основным кандидатом на пост исполнительного директора московского «Локомотива».
16:19
Путин предложил обсудить ситуацию в СНГ на совещании Совбеза
Российский лидер Владимир Путин предложил членам Совбеза России обсудить ситуацию в странах СНГ.
16:10
Мишустин рассказал о востребованности российских вакцин в других странах
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о востребованности российских вакцин в других странах.
16:04
Футболисты «Манчестер Сити» Уокер и Жезус сдали положительные тесты на коронавирус
Тесты на коронавирус игроков «Манчестер Сити» Габриэла Жезуса и Кайла Уокера дали положительный результат.
15:57
Суд в Петербурге приговорил историка Соколова к 12,5 года колонии
Октябрьский районный суд в Санкт-Петербурге приговорил историка Олега Соколова к 12,5 года колонии строгого режима по делу об убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.
15:55
В Белоруссии за сутки зафиксировали 1893 случая коронавируса
В Белоруссии за прошедшие сутки выявили 1893 инфицированных коронавирусом. Общее число зарегистрированных случаев COVID-19 достигло 183 006.
15:49
Быстров: решение оставить Тедеско пользы «Спартаку» не принесёт
Бывший футболист сборной России Владимир Быстров прокомментировал информацию о намерении «Спартака» оставить Доменико Тедеско на посту главного тренера команды до конца нынешнего сезона.
15:42
В Израиле утвердили тотальный карантин
Правительство Израиля утвердило введение тотального карантина в стране.
15:42
Совфед одобрил закон о биобезопасности в России
Совфед одобрил закон о биобезопасности в России с учётом поправок, которые распространяют его действие в том числе на коронавирусную инфекцию.
15:34
Степанова призналась, что не испытывает большой радости от победы на чемпионате России
Фигуристка Александра Степанова поделилась впечатлениями от победы на первенстве России в Челябинске в соревнованиях танцевальных дуэтов, где она выступила в паре с Иваном Букиным.
15:32
Роспотребнадзор ввёл карантин на 14 дней для прибывающих из Британии
Роспотребнадзор ввёл режим карантина на 14 дней для прибывающих из Великобритании и Северной Ирландии в Россию.
15:28
В ГИБДД сформулировали критерии оценки работы автошкол
В ГИБДД сформулировали шесть критериев оценки успешности работы российских автошкол.
15:19
СМИ: Ковальчук подписал контракт с «Авангардом»
Российский форвард Илья Ковальчук подписал контракт с омским «Авангардом» до окончания нынешнего сезона.
15:13
Путин утвердил проведение в России Года науки и технологий
Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в стране Года науки и технологий в 2021 году.
15:09
В США за сутки выявили более 190 тысяч новых случаев коронавируса
В США число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 увеличилось за последние сутки на 192 081.
15:08
Названы сроки проведения ЕГЭ в 2021 году
В Минпросвещения России сообщили, что ЕГЭ в 2021 году пройдёт с 31 мая по 2 июля.
15:07
Суд приостановил работу клуба Adrenaline Stadium в Москве
Суд приостановил работу клуба Adrenaline Stadium в Москве в связи с несоблюдением требований по профилактике коронавируса на концерте группы «Кипелов».
15:05
Суд вынес приговор Широкову за избиение арбитра
Бывший полузащитник сборной России по футболу Роман Широков приговорён к обязательным работам за то, что избил судью Никиту Данченкова в матче любительских команд.
15:01
Досрочный ЕГЭ в 2021 году отменили
Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что досрочный ЕГЭ в 2021 году отменяется.
14:53
Два ребёнка погибли при пожаре в Ростовской области
Два ребёнка погибли при пожаре в частном доме в Чертковском районе Ростовской области.
14:50
В Мурманске наградили победителей конкурса «Предприниматель года»
В Мурманске наградили победителей и лауреатов регионального конкурса «Предприниматель года».
14:50
Власти Тюмени рассказали об итогах работы за 2020 год
Власти Тюмени подвели итоги работы за 2020 год. Как сообщил председатель гордумы Евгений Заболотный, в текущем году были утверждены все необходимые решения.
14:50
Тедеско: счастлив, что «Спартак» хочет продолжить этот сезон со мной
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал заявление клуба о намерении оставить его в нынешней должности до окончания сезона.
14:47
В МИД России прокомментировали реакцию Израиля на интервью российского посла
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала реакцию Израиля на публикацию статьи в израильской газете The Jerusalem Post на основе интервью посла России в Израиле Анатолия Викторова.
14:43
Эрдоган прокомментировал свои отношения с Путиным
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал отношения с президентом России Владимиром Путиным, назвав его честным человеком, который держит слово.
14:40
В МИД России рассказали об идущей в мире гонке гиперзвукового оружия
Директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениям МИД России Владимир Ермаков рассказал об идущей в мире гонке гиперзвукового оружия.
14:37
Плющенко: Трусовой не нужно делать столько четверных прыжков
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал о работе с бронзовой призёркой чемпионата Европы Александрой Трусовой.
14:36
В Сургуте из-за морозов энергетики работают в режиме повышенной готовности
Специалисты энергетической компании СГЭС переведены в режим повышенной готовности. В связи с низкими температурами в регионе и увеличившейся нагрузкой на электросети сургутские энергетики будут работать в две смены.
14:35
Московские МЦД в новогоднюю ночь будут работать в особом режиме
Работа Московских центральных диаметров (МЦД) в столице в новогоднюю ночь будет продлена. В городском Дептрансе отметили, что будут запущены дополнительные рейсы.
14:35
В Мурманской области разрешили устраивать уличные театральные представления
В Мурманской области на улицах разрешили устраивать театральные представления. Соответствующее постановление правительства подписал губернатор Андрей Чибис в пятницу, 25 декабря.
14:34
ФСБ задержала двух изготавливавших оружие жителей Ялты
Двое жителей Ялты задержаны по подозрению в незаконном изготовлении оружия в подпольной мастерской. Об этом сообщили в ФСБ России.
14:34
Заксобрание Севастополя приняло бюджет города на 2021 год
Законодательное собрание Севастополя приняло бюджет города на 2021 год и на плановые периоды 2022 и 2023 годов.
14:33
Володин прокомментировал заявление Киева об опреснительных установках в Крыму
Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал заявление МИД Украины о том, что Киев приложит все усилия, чтобы помешать строительству опреснительных станций на Крымском полуострове.
14:30
В ВОЗ рассказали о выявленной в Британии мутации коронавируса
Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович в интервью ТАСС рассказала, что мутация коронавируса, обнаруженная в Великобритании, является незначительной и не влияет на эффективность препаратов от COVID-19.
14:25
Эксперт прокомментировал экономическую ситуацию в России
По итогам 2020 года Россию ожидает экономический спад не более 3,5%, считает доктор экономических наук Алексей Ведев.
14:24
Замминистра обороны России рассказала о мерах социальной помощи военнослужащим
Заместитель министра обороны Российской Федерации Татьяна Шевцова рассказала о мерах социальной поддержки для военнослужащих.
14:22
В Истре открылась выставка «Младшие Брейгели и их эпоха»
В истринском музее «Новый Иерусалим» открылась выставка «Младшие Брейгели и их эпоха», рассказала вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова.
14:22
В «Спартаке» объявили о договорённости с Тедеско по работе до окончания сезона
Директор департамента по связям с общественностью московского «Спартака» Антон Фетисов сообщил, что главный тренер команды Доменико Тедеско доработает на своём посту до конца нынешнего сезона.
14:21
Белоруссия планирует получить несколько разных вакцин от COVID-19
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна намерена получить пять-шесть разных вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19.