Обозреватель: каждый украинец заплатил по 3 тысячи гривен за долги Киева

Глава счётной палаты Украины Валерий Пацкан заявил, что каждый украинец отдал на обслуживание государственного долга в этом году по 3 тыс. гривен. Как пишет «Обозреватель», таким образом каждая седьмая гривна доходов госбюджета ушла на обслуживание долга.

Каждый украинец отдал на обслуживание государственного долга в 2020 году по 3 тыс. гривен. Как пишет «Обозреватель», таким образом каждая седьмая гривна доходов госбюджета ушла на обслуживание долга.

Как заявил глава счётной палаты Украины Валерий Пацкан, в госбюджете на 2020 год на погашение госдолга сначала было предусмотрено 346 млрд гривен, а по факту по состоянию на 1 декабря уже потрачено 357,4 млрд, и эта сумма к концу года возрастёт.

«Из позитива — общий объём доходов в госбюджет за январь-ноябрь действительно вырос. Перевыполнение плана — на 3,3 миллиарда гривен. Меньше оптимизма относительно расходов. В январе-ноябре расходы на 101 миллиард меньше плана. Недовыполнение плана — это государственная таможенная служба. Но хочу напомнить, что в апреле показатели бюджета были скорректированы. Доходы, например, были уменьшены на 116 миллиардов», — отметил глава счётной палаты.

Он подчеркнул, что последние месяцы происходило перевыполнение доходов государственной налоговой службой, а наибольшее невыполнение — в государственной таможенной службе.