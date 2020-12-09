Вести: «слуги народа» решили отбирать у украинцев квартиры за коммунальные долги

Украинцев, задолжавших за жилищно-коммунальные услуги, собираются приравнять к неплательщикам алиментов и применять к ним такие же жёсткие меры. Как сообщают «Вести», согласно новому законопроекту депутатов от партии «Слуга народа», должникам будет запрещено выезжать за пределы страны и управлять транспортными средствами. Кроме того, взыскание может быть обращено на имущество должника — квартиру или зарплату.

На Украине должников за услуги ЖКХ хотят приравнять к неплательщикам алиментов и применять к ним такие же жёсткие меры. Как пишут «Вести», авторы законопроекта, три депутата от «Слуги народа», предлагают внести в закон «Об исполнительном производстве» изменения, которые позволят государственному исполнителю при наличии задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг вынести постановление, которое временно ограничит должника в правах.

Им будут запрещены выезд за пределы страны, управление транспортными средствами, пользование огнестрельным охотничьим, пневматическим оружием, устройствами отечественного производства для отстрела патронов, снаряженными резиновыми или аналогичными по своим свойствам метательными снарядами несмертельного действия, а также выход на охоту.

Кроме того, за большой долг также предусмотрены штрафы. К примеру, если совокупный размер задолженности превышает сумму соответствующих платежей за один год, исполнитель выносит постановление о наложении на должника штрафа в размере 20% от суммы задолженности, а если речь идёт о трёх годах, то предусмотрен штраф в размере 50% от суммы задолженности. Кроме того, взыскание может быть обращено на имущество должника — на квартиру или зарплату.

Всё это будет действовать, если должник не согласится на реструктуризацию долга. На период погашения реструктуризированной задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг общая сумма платежей, включая поточные, не должна превышать 25% доходов, определяемых при начислении субсидий для работающих граждан, и 20% — для пенсионеров и других лиц, получающих любые виды социальной помощи. В противном случае на должников подадут в суд, к тому же с коммунальщиков не будут брать судебные сборы.

Как рассказал «Вестям» один из авторов законопроекта депутат Михаил Лаба, нововведение должно помочь должникам.

«Думаю, что будет справедливо, если в случае возникновения долга гражданин сможет рассчитывать на его реструктуризацию в течение 60 месяцев. Закон нацелен на то, чтобы у людей не отбирали имущество. Но меры, такие, какие применяют к неплательщикам алиментов, будут обращены только к тем, у кого большой долг — свыше 10–20 тысяч гривен», — пояснил Михаил Лаба.

Совсем другого мнения о законопроекте экс-замминистр ЖКХ Алексей Кучеренко, который считает, что он направлен исключительно на защиту интересов компаний, предоставляющих услуги. При этом потребители остаются незащищёнными.

«В документе ни слова не сказано о защите потребителя от коммунальщиков, а это прежде всего прозрачные тарифы, гарантированные качественные услуги. Коммунальщики должны отвечать перед потребителями за холодные батареи, отсутствие горячей воды и не выставлять платежи за непредоставленные услуги, за которые люди если не платят, то автоматически становятся должниками. В таком виде законопроект нельзя принимать. Те, кто его так толкает, делают большую ошибку, это приведёт к ещё большему сопротивлению и неплатежам», — рассказал Кучеренко.