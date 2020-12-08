Вести: на Украине возник дефицит вакцин от гриппа

На фоне пандемии коронавируса на Украине как будто забыли, что обычный грипп никуда не делся. Как пишут «Вести», несмотря на то что сильный рост заболеваемости планируется только в феврале, вакцины уже сегодня в дефиците — в аптечной сети лишь остатки, за которыми ещё надо поохотиться. Аналогичная ситуация наблюдается и в частных клиниках. Эксперты считают, что Минздрав в этом году не торопится с закупками вакцин из-за того, что в прошлом году вакцинация от гриппа провалилась.

По статистике Минздрава, в декабрь Украина входит без эпидемии гриппа, а вот по ОРВИ эпидемиологический порог незначительно превышен — болеют 524,5 человека на 100 тыс. населения. Как пишут «Вести», глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан говорит, что это традиционная для декабря ситуация.

«Это естественное явление, которое фиксируется 20–30 лет с гриппом и ОРВИ. Сильный рост заболеваемости будет в феврале», — прогнозирует Рубан.

Как отмечает издание, если это так, то значит ещё не поздно прививаться. Однако существует проблема: чтобы найти вакцину от гриппа, надо серьёзно потрудиться.

Аптечная справочная служба выдаёт только четыре аптеки, где в наличии есть вакцина: две в Одессе, по одной в Павлограде и Каменском. Ещё пять доз журналисты нашли в украинской столице. Но и в частных медицинских клиниках ситуация не лучше.

«Я два дня подряд обзванивала все клиники Киева, хотела привиться от гриппа, чтобы хоть эту заразу, если прилипнет, перенести нормально. И только в одной нашла — кто-то отказался от «Ваксигриппа». Да, заплатила больше тысячи, но лечение дороже может обойтись», — рассказала «Вестям» киевлянка Анна.

Она искала препарат три недели назад, но оказалось, что ситуация не изменилась. В большинстве клиник «Вестям» ответили, что в наличии нет никаких вакцин, но ожидается поставка. Когда — до Нового года или после — затруднились ответить.

«Что ж вы так поздно спохватились. У нас пик прививок приходится на октябрь-ноябрь, а сейчас уже декабрь», — отчитала оператор Юлия.

Конечно, не в таком объёме, как планировал Минздрав, но прививки должны быть в наличии, считает директор Киевского центра клинической иммунологии Олег Назар.

«В этом году, как никогда, бум на прививки от гриппа. И она действительно нужна. Неизвестно, когда будет вакцина от ковида и насколько она будет эффективна, а грипп-то никуда не делся. Он у нас каждый год, даже два раза в год, поэтому нужно прививаться. В этом году вовремя заказали, вовремя сертифицировали, но мало. Каждый город сам считает, сколько ему надо вакцин — столько и закупает. Частные клиники закупают по мере необходимости, и если спрос будет — купят ещё. К тому же в этом году, можно сказать, сезон гриппа ещё не начался, хотя ежегодно он приходит где-то в ноябре. Пик же будет в конце января — в феврале, на праздники население ездит, общается», — говорит «Вестям» Олег Назар.

Более того, как подчеркнул врач, время привиться от гриппа есть — вакцина даёт быстрый всплеск антител, и за три-пять дней они уже появляются в организме в достаточном количестве.

Впрочем, как рассказал один из сотрудников Минздрава на условиях анонимности, с закупками вакцин в этом году не торопятся из-за того, что в прошлом году вакцинация от гриппа провалилась.

«На Украину в прошлом году поставили 500 тыс доз вакцин от гриппа, однако вакцинировались лишь 238 тысяч человек. До этого также половину закупленных вакцин пришлось утилизировать. Покупать больше, чем используется, нет смысла», — говорит собеседник издания.