Das Erste: ошибки властей обходятся немецким налогоплательщикам в миллионы евро

Союз налогоплательщиков Германии ежегодно критикует власти страны за легкомысленное обращение со средствами граждан, сообщает немецкий телеканал Das Erste. В новом выпуске так называемой «Чёрной книги» приведены примеры политических решений и ошибок в планировании, которые уже привели к излишнему расточительству и обошлись немецким налогоплательщикам в миллионы евро ненужных расходов.

Дорогие ошибки планирования, халатность или сомнительные проекты, которые зачастую вызывают миллионы дополнительных расходов, — такие ошибки немецкий Союз налогоплательщиков ежегодно бичует в так называемой «Чёрной книге налогоплательщика». В нынешнем выпуске также присутствует множество примеров, в которых государство, федеральные земли или общины, с точки зрения организации, слишком легкомысленно обошлись со средствами граждан. Кроме того, Союз налогоплательщиков Германии критикует рост государственного долга на фоне пандемии коронавируса.

Часы, отсчитывающие задолженность, снова движутся быстрее: из-за коронавируса государство тратит больше денег. В целом, Союз налогоплательщиков Германии это понимает. В частности, однако, там считают, что можно было бы сэкономить намного больше средств. В «Чёрной книге» указаны ошибки, по версии Союза налогоплательщиков, проявившиеся в ненужных расходах.

Один из примеров — государственный гранд-отель «Петерсберг», бывшая резиденция для официальных гостей. В нём проведён роскошный ремонт на 45 миллионов евро. Всё новое и шикарное — есть только одно но: отель не окупается. Он приносит убытки, в общей сложности за семь лет — 7 миллионов евро.

Или планы по созданию правительственного терминала в новом аэропорту Берлин-Бранденбург. На данный момент имеется только временное здание, в котором очень мало места. Новый корпус должен быть построен только через 12 лет. До тех пор параллельная эксплуатация трёх локаций обходится больше, чем в 140 миллионов евро ненужных расходов.

Дорого стоят и политические решения, такие как закон об отказе от угля. Германия платит энергетическим гигантам 4,35 миллиарда евро компенсации за то, чтобы они прекратили эксплуатацию электростанций, работающих на буром угле.

РАЙНЕР ХОЛЬЦНАГЕЛЬ, председатель Союза налогоплательщиков Германии: Эти выплаты компенсаций мы считаем избыточными, потому что в среднесрочной или долгосрочной перспективе отказ от угля произошёл бы в любом случае.

Потому что ЕС поднимет цены на продажу сертификатов на выбросы углекислого газа, из-за чего энергия, получаемая из угля, в любом случае станет нерентабельной. В этом смысле ожидание могло бы сэкономить много средств, считают в Союзе налогоплательщиков Германии.

Дата выхода в эфир 27 октября 2020 года.