Вильфанд дал прогноз на предстоящее лето в России

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что температура этим летом на российской территории прогнозируется около климатической нормы и выше.

Как сообщает РИА Новости, соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции.

«В целом лето прогнозируется около и выше нормы. Нехолодное лето повсеместно», — сказал он.

Вместе с этим синоптик затруднился дать точные цифры, отметив только, что в северных российских регионах температура превысит норму, а на остальной территории России будет около нормы.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о рекордно тёплом апреле в средней полосе России.