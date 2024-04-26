Вильфанд дал прогноз на предстоящее лето в России
- РИА Новости
Как сообщает РИА Новости, соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции.
«В целом лето прогнозируется около и выше нормы. Нехолодное лето повсеместно», — сказал он.
Вместе с этим синоптик затруднился дать точные цифры, отметив только, что в северных российских регионах температура превысит норму, а на остальной территории России будет около нормы.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о рекордно тёплом апреле в средней полосе России.