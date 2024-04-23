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Синоптик Шувалов спрогнозировал рекордно тёплый апрель в средней полосе России

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Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о рекордно тёплом апреле в средней полосе России.
Синоптик Шувалов спрогнозировал рекордно тёплый апрель в средней полосе России
  • РИА Новости

«В первой декаде месяца было установлено больше 150 рекордов максимальной температуры. Есть населённые пункты — Воронеж, Курск, Орёл — где было установлено по пять суточных рекордов максимальной температуры», — заявил эксперт в пресс-центре НСН.

Как отметил специалист, в некоторых городах были побиты рекорды 1975 и 2012 годов.

По словам Шувалова, последняя декада апреля в средней полосе России также ожидается очень тёплой.

«Если она даст превышение, то абсолютные максимумы апреля будут побиты в очень многих городах средней полосы», — заключил синоптик.

Ранее глава отдела метеопрогнозов ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева прокомментировала сообщения, согласно которым в Нижегородской области в 2024 году ожидается очень жаркое лето.

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