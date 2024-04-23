Синоптик Шувалов спрогнозировал рекордно тёплый апрель в средней полосе России
- РИА Новости
«В первой декаде месяца было установлено больше 150 рекордов максимальной температуры. Есть населённые пункты — Воронеж, Курск, Орёл — где было установлено по пять суточных рекордов максимальной температуры», — заявил эксперт в пресс-центре НСН.
Как отметил специалист, в некоторых городах были побиты рекорды 1975 и 2012 годов.
По словам Шувалова, последняя декада апреля в средней полосе России также ожидается очень тёплой.
«Если она даст превышение, то абсолютные максимумы апреля будут побиты в очень многих городах средней полосы», — заключил синоптик.
Ранее глава отдела метеопрогнозов ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева прокомментировала сообщения, согласно которым в Нижегородской области в 2024 году ожидается очень жаркое лето.