В Петербурге застрелили вооружённого мужчину, ранившего полицейского
- РИА Новости
Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД России.
Отмечается, что бригада скорой помощи прибыла по вызову, чтобы оказать помощь 42-летнему мужчине, при попытке его госпитализации мужчина «из-под одежды достал пистолет и выстрелил в полицейского, попав ему в плечо».
Мужчину обезвредили, пострадавший полицейский госпитализирован.
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