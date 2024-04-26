В Петербурге застрелили вооружённого мужчину, ранившего полицейского

Полицейский в Санкт-Петербурге обезвредил вооружённого мужчину, который ранил его коллегу.

Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД России.

Отмечается, что бригада скорой помощи прибыла по вызову, чтобы оказать помощь 42-летнему мужчине, при попытке его госпитализации мужчина «из-под одежды достал пистолет и выстрелил в полицейского, попав ему в плечо».

Мужчину обезвредили, пострадавший полицейский госпитализирован.

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