RT в Telegram
Подпишись

В Петербурге застрелили вооружённого мужчину, ранившего полицейского

Короткая ссылка
Полицейский в Санкт-Петербурге обезвредил вооружённого мужчину, который ранил его коллегу.
В Петербурге застрелили вооружённого мужчину, ранившего полицейского
  • РИА Новости

Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД России.

Отмечается, что бригада скорой помощи прибыла по вызову, чтобы оказать помощь 42-летнему мужчине, при попытке его госпитализации мужчина «из-под одежды достал пистолет и выстрелил в полицейского, попав ему в плечо».

Мужчину обезвредили, пострадавший полицейский госпитализирован.

Ранее мужчина облил горючим веществом торговый зал и кассовые аппараты в магазине в селе Кулешовка Липецкой области.

В Наро-Фоминске во время стрельбы по алюминиевым банкам мужчина застрелил шестилетнюю девочку из пневматического оружия.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить