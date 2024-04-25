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В Липецкой области мужчина поджёг кассу в магазине

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Мужчина облил горючим веществом торговый зал и кассовые аппараты в магазине в селе Кулешовка Липецкой области.
В Липецкой области мужчина поджёг кассу в магазине
  • РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Уточняется, что мужчина угрожал посетителям ножом, облил горючим веществом зал, кассовые аппараты и поджёг.

«Один аппарат сгорел. На место приехали полиция и МЧС. Пострадавших и погибших нет. Огонь охватил 3 кв. м, он был оперативно ликвидирован», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее спасателям удалось полностью ликвидировать горение трёх ёмкостей с нефтепродуктами на Красноярском тракте в Омске.

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