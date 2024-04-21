Мужчина случайно застрелил из пневматики 6-летнюю девочку в Подмосковье

Мужчина застрелил шестилетнюю девочку из пневматического оружия в Наро-Фоминске Московской области во время стрельбы по алюминиевым банкам.

Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного главка СК России.

«20 апреля обвиняемый в беседке на дачном участке у друзей в деревне Мартемьяново в городском округе Наро-Фоминск, где они производили по очереди стрельбу по алюминиевым банкам из пневматического оружия, в момент передачи винтовки по неосторожности произвёл выстрел в сторону. В этот момент неподалёку находился ребёнок, и пуля попала в область груди девочки», — уточнили в ведомстве.

Девочка была доставлена в хирургическое отделение больницы. Спасти её не удалось.

52-летнему жителю Москвы предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности.