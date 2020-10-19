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CNN: впервые с 1953 года в США казнят женщину

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По информации Минюста США, 8 декабря этого года американские власти впервые почти за 70 лет казнят женщину, сообщает CNN. Как напоминает издание, последний раз такое произошло 18 декабря 1953 года, когда высшая мера наказания была применена к Бонни Браун Хиди.
CNN: впервые с 1953 года в США казнят женщину
Reuters
Впервые более чем за 60 лет власти США казнят женщину, передаёт CNN.

Федеральное правительство назначило на этот год ещё две казни, в том числе одной женщины.

По данным Минюста США, Лиза Монтгомери, как ожидается, получит смертельную инъекцию 8 декабря. В 2004 году она была осуждена за удушение женщины из штата Миссури, находившейся на восьмом месяце беременности. После убийства Монтгомери вырезала и похитила ребёнка своей жертвы.

Последний раз американское правительство казнило женщину 18 декабря 1953 года. Ею была Бонни Браун Хиди. По данным Федерального бюро тюрем США, к высшей мере наказания её приговорили за похищение человека и убийство.

Кроме того, как напоминает CNN, в 1953 году за шпионаж была казнена Этель Розенберг вместе со своим мужем Юлиусом.
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