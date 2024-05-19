RT в Telegram
Подпишись

Жена Николая Носкова рассказала о самочувствии музыканта

Короткая ссылка
Полина Полетаева
Марина, жена музыканта Николая Носкова, рассказала в беседе с RT о состоянии его здоровья.
Жена Николая Носкова рассказала о самочувствии музыканта
  • globallookpress.com
  • © Anatoly Lomohov

«Николай чувствует себя хорошо, выздоравливает. На следующей неделе выписка из больницы домой», — заявила собеседница RT.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что состояние музыканта Николая Носкова якобы ухудшилось. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить