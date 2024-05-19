Жена Николая Носкова рассказала о самочувствии музыканта

Марина, жена музыканта Николая Носкова, рассказала в беседе с RT о состоянии его здоровья.

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«Николай чувствует себя хорошо, выздоравливает. На следующей неделе выписка из больницы домой», — заявила собеседница RT. Ранее в СМИ появилась информация о том, что состояние музыканта Николая Носкова якобы ухудшилось.