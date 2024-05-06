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Жена Николая Носкова рассказала RT о самочувствии музыканта

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Анастасия Румянцева
Марина, жена Николая Носкова, рассказала в беседе с RT о состоянии его здоровья.

«Он чувствует себя хорошо. И температура, и сатурация у него в норме. Есть проявление пневмонии после вируса, но он находится на лечении, проходит курс реабилитации, всё в порядке. Надеемся, что концерт, который запланирован на 10 мая в клубе Petter, состоится. Вот только что разговаривала с организатором, что главный врач дал разрешение, что, возможно, это произойдёт, если всё будет хорошо. Вот такие новости на сегодняшний день», — рассказала она.

Собеседница RT пояснила, что сейчас Николай находится в больнице.

«Да, под надзором, конечно. И врачи, и прекрасная клиника, персонал. То есть всё на высшем уровне. Всё хорошо. И чувствует он себя хорошо», — заключила Носкова.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что музыканта Николая Носкова экстренно госпитализировали в Москве с подозрением на пневмонию.

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