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Медведев указал на избирательность ответов ИИ сервиса YandexGPT

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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о лицемерной избирательности ответов ИИ сервиса YandexGPT.
Медведев указал на избирательность ответов ИИ сервиса YandexGPT
  • РИА Новости

«Яндекс» теперь российская компания? Совсем нет. Возьмём сервис YandexGPT, который вмонтирован в умную колонку Алису (и за который надо платить, кстати). Этот прообраз ИИ — страшный трус и не отвечает на вполне обычные вопросы», — написал он в своём Telegram-канале.

В качестве примера он привёл свой запрос о том, когда в Соединённых Штатах был принят закон об изъятии активов России. По его словам, ИИ отказался отвечать на этот вопрос, при этом сервис отлично отвечает на любой запрос про российские законы и про другие иностранные законы тоже.

«Где на Украине расположены памятники Степану Бандере? Опять: «Я только учусь». Про Nelson's Column или памятник Пушкину в России — без проблем», — рассказал он о другом своём запросе.

Медведев отметил, что подобный подход к работе ИИ сильно подрывает доверие к «Яндексу», а также к его сервисам.

Ранее нидерландская группа Yandex N.V. закрыла первый этап сделки по продаже основного бизнеса. Теперь головной компанией группы стало МКПАО «Яндекс».

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