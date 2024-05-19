Ковалёв признался, что волновался в день боя с Сафаром
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«Сказался долгий простой. Не пойму, почему заволновался, переживал в день боя, как новичок. Сгорел, перегорел. Вышел в ринг ватный, резкости не было, скорости не было», — рассказал Ковалёв в соцсетях.
Бой продлился десять раундов и завершился победой Сафара единогласным решением судей. На последних секундах боя Ковалёв упал в нокдаун.
На счету россиянина — 35 побед, пять поражений и одна ничья. Швед провёл 17 боёв (12 нокаутов), в которых у него нет ни одного поражения.
Напомним, что Ковалёв вернулся на ринг после двухлетнего перерыва.
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