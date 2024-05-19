RT в Telegram
Подпишись

Ковалёв признался, что волновался в день боя с Сафаром

Короткая ссылка
Россиянин Сергей Ковалёв прокомментировал своё поражение от шведа Робина Сафара в рамках боксёрского вечера Ring of Fire в Эр-Рияде.
Ковалёв признался, что волновался в день боя с Сафаром
  • Gettyimages.ru
  • © Nick Potts - PA Images

«Сказался долгий простой. Не пойму, почему заволновался, переживал в день боя, как новичок. Сгорел, перегорел. Вышел в ринг ватный, резкости не было, скорости не было», — рассказал Ковалёв в соцсетях.

Бой продлился десять раундов и завершился победой Сафара единогласным решением судей. На последних секундах боя Ковалёв упал в нокдаун.

На счету россиянина — 35 побед, пять поражений и одна ничья. Швед провёл 17 боёв (12 нокаутов), в которых у него нет ни одного поражения.

Напомним, что Ковалёв вернулся на ринг после двухлетнего перерыва.

Ранее сообщалось, что промоутер Александра Усика опроверг информацию о переломе челюсти у боксёра.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить