МИД России выразил соболезнования в связи со смертью посла Гондураса в Москве
- РИА Новости
Об этом она сказала ТАСС.
«Выражаем искренние соболезнования в связи с кончиной посла», — заявила представитель МИД.
Захарова отметила, что дипломат был выпускником советского вуза, владел русским языком и стал первым послом Гондураса с резиденцией в Москве.
«Отличался высокими профессиональными и человеческими качествами и внёс большой вклад в продвижение двустороннего сотрудничества», — добавила она.
Ранее стало известно, что в Москве скончался чрезвычайный и полномочный посол Республики Гондурас Хуан Рамон Эльвир Сальгадо.