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МИД России выразил соболезнования в связи со смертью посла Гондураса в Москве

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ведомство выражает искренние соболезнования в связи со смертью посла Гондураса в Москве Хуана Рамона Эльвира Сальгадо.
МИД России выразил соболезнования в связи со смертью посла Гондураса в Москве
  • РИА Новости

Об этом она сказала ТАСС.

«Выражаем искренние соболезнования в связи с кончиной посла», — заявила представитель МИД.

Захарова отметила, что дипломат был выпускником советского вуза, владел русским языком и стал первым послом Гондураса с резиденцией в Москве.

«Отличался высокими профессиональными и человеческими качествами и внёс большой вклад в продвижение двустороннего сотрудничества», — добавила она.

Ранее стало известно, что в Москве скончался чрезвычайный и полномочный посол Республики Гондурас Хуан Рамон Эльвир Сальгадо.

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