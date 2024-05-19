МИД России выразил соболезнования в связи со смертью посла Гондураса в Москве

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ведомство выражает искренние соболезнования в связи со смертью посла Гондураса в Москве Хуана Рамона Эльвира Сальгадо.

Об этом она сказала ТАСС.

«Выражаем искренние соболезнования в связи с кончиной посла», — заявила представитель МИД.

Захарова отметила, что дипломат был выпускником советского вуза, владел русским языком и стал первым послом Гондураса с резиденцией в Москве.

«Отличался высокими профессиональными и человеческими качествами и внёс большой вклад в продвижение двустороннего сотрудничества», — добавила она.

Ранее стало известно, что в Москве скончался чрезвычайный и полномочный посол Республики Гондурас Хуан Рамон Эльвир Сальгадо.