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Мбаппе не сыграет в последнем матче ПСЖ в Лиге 1 перед уходом из клуба

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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе не попал в заявку команды на заключительный матч сезона французской Лиги 1 с «Метцем».
Мбаппе не сыграет в последнем матче ПСЖ в Лиге 1 перед уходом из клуба
  • Gettyimages.ru
  • © Franco Arland

Игрок пропустит последний матч парижской команды в чемпионате перед своим уходом из клуба.

В прошлом туре футболист также не вышел на поле из-за дискомфорта в подколенном сухожилии левой ноги.

Напомним, что Мбаппе летом покинет ПСЖ в статусе свободного агента. В нынешнем сезоне 25-летний футболист сыграл за команду 46 матчей, забил 43 гола и отдал десять результативных передач. Как сообщают СМИ, француз продолжит карьеру в «Реале».

Ранее сообщалось, что Усман Дембеле пошутил о будущем клубе Мбаппе.

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