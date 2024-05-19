Мбаппе не сыграет в последнем матче ПСЖ в Лиге 1 перед уходом из клуба

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе не попал в заявку команды на заключительный матч сезона французской Лиги 1 с «Метцем».

Игрок пропустит последний матч парижской команды в чемпионате перед своим уходом из клуба.

В прошлом туре футболист также не вышел на поле из-за дискомфорта в подколенном сухожилии левой ноги.

Напомним, что Мбаппе летом покинет ПСЖ в статусе свободного агента. В нынешнем сезоне 25-летний футболист сыграл за команду 46 матчей, забил 43 гола и отдал десять результативных передач. Как сообщают СМИ, француз продолжит карьеру в «Реале».

Ранее сообщалось, что Усман Дембеле пошутил о будущем клубе Мбаппе.