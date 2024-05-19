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МВД Франции не отвечает на письмо российских волонтёров об участии в Олимпиаде

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Министерство внутренних дел Франции с начала мая не отвечает на письмо российских волонтёров, которым отказали в работе на Олимпийских играх 2024 года в Париже.
МВД Франции не отвечает на письмо российских волонтёров об участии в Олимпиаде
  • AFP
  • © Geoffroy VAN DER HASSELT

«В начале мая нами было составлено коллективное письмо на имя министра внутренних дел Франции. Прошло больше двух недель — ответа нет», — цитирует одного из волонтёров ТАСС.

Напомним, что Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Олимпиаде 2024 года в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Соревнования в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее сообщалось, что МВД Франции за неделю предотвратило 23 попытки помешать эстафете олимпийского огня.

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