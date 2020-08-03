Boston Herald: «редко кто заслуживает казни больше» — Трамп требует восстановить смертный приговор Царнаеву

Дональд Трамп раскритиковал решение Федерального апелляционного суда США об отмене смертного приговора Джохару Царнаеву, устроившему теракт на Бостонском марафоне 2013 года, пишет Boston Herald. По мнению президента, «редко кто заслуживает смертной казни больше», поэтому в ходе нового разбирательства федеральные власти должны вновь потребовать соответствующее наказание.

Президент США Дональд Трамп призвал вновь потребовать смертного приговора для Джохара Царнаева, осуждённого за теракт на Бостонском марафоне 2013 года, сообщает Boston Herald. Ранее Федеральный апелляционный суд страны отменил такой приговор, поскольку счёл, что в ходе разбирательства не был обеспечен принцип беспристрастности присяжных, и назначил новое заседание для вынесения окончательного решения по смертной казни.

«В ходе повторного проведения этого этапа изначального суда федеральное правительство должно вновь потребовать смертный приговор. Наша страна не может допустить, чтобы решение, принятое в ходе апелляции, осталось таковым», — написал американский лидер на своей странице в Twitter в воскресенье 2 августа.

По данным издания, как ожидается, Министерство юстиции должно будет оспорить решение. Однако некоторые юристы предупреждают, что процесс может «разбередить старые раны» и заставить жителей города вновь пережить травму.

«Сейчас решать властям: заставить ли жертв и весь Бостон проходить через второй суд или закрыть главу с этой ужасной трагедией и оставить в силе пожизненное заключение без права на досрочное освобождение», — прокомментировал адвокат Царнаева Дэвид Пэттон.

Мать двух жертв, которые из-за теракта лишились ног, Лиз Норден назвала решение Федерального апелляционного суда «ударом под дых». Она пообещала, что будет присутствовать на всех будущих слушаниях по делу террориста, где бы они ни проводились.

Сам Дональд Трамп раскритиковал судей за то, что решение по делу Царнаева заняло так много времени. Также американский лидер подчеркнул: «Редко кто заслуживает смертной казни больше, чем человек, стоящий за Бостонским терактом, — Джохар Царнаев. Суд постановил, что это был «один из самых жестоких терактов в США со времён чудовищных событий 11 сентября. И тем не менее апелляционный суд отменил смертный приговор. Так много жизней потеряны и разрушены».

По мнению экспертов, чтобы всё-таки добиться смертного приговора, прокуроры, скорее всего, обратятся непосредственно в Верховный суд США, минуя Окружной. Как объясняет глава аналитического центра Death Penalty Information Center Роберт Данхэм, «когда дело касается смертных приговоров, Верховный суд намного чаще принимает сторону обвинения, чем многие окружные суды».