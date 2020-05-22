ABC News Оригинал

ABC News: в ФБР связали нападение на базу ВМС США в Техасе с терроризмом

Материал представлен в переводе ИноТВ
Стрельба на военно-морской базе США в Корпус-Кристи, штат Техас, связана с терроризмом, сообщают американские правоохранительные органы. Как отмечает ABC News, власти страны опасаются, что экстремисты всех мастей могут посчитать пандемию коронавируса самым удобным временем для новых терактов.

Последние новости о нападении, предположительно, террористического характера, на американскую базу в Техасе. ФБР предупреждает о предполагаемом втором фигуранте, который находится на свободе.

Власти сейчас изучают эту видеозапись стрельбы. Подозреваемый открыл огонь у ворот военно-морской базы в Корпус-Кристи. Выстрелом была ранена служащая флота, её спас бронежилет. Нападавший убит в перестрелке.

Но, как я уже упомянул, сегодня идут поиски возможного второго фигуранта. Репортаж нашего главного судебного корреспондента Пьера Томаса.

Этим утром военно-морская база в Корпус-Кристи, штат Техас, подверглась нападению.

ГОЛОС: Внимание, всем подразделениям… На базе стрельба.

Приблизительно в 6:15 утра по местному времени вооружённый подозреваемый на большой скорости подъехал к воротам базы. Власти изучают эту видеозапись, сделанную, судя по звукам, во время стрельбы.

Он выходит из машины, как сообщается, вынимает короткоствольное оружие и открывает огонь. Он попадает в грудь одной из служащих ВМС, она едва избежала тяжёлого ранения, благодаря бронежилету.

В ответ другие охранники тоже открывают огонь и ранят стрелка. Впоследствии он умирает. ФБР пока не установило личность стрелка.

ЛИА ГРИВЗ, специальный агент ФБР: Мы установили, что сегодняшний утренний инцидент на авиабазе ВМС в Корпус-Кристи связан с терроризмом.

И сегодня вечером высказываются опасения, что нападавший действовал не в одиночку. Разыскивается ещё один человек.

ЛИА ГРИВЗ: Возможно, к этому имеет отношение ещё один человек, который находится на свободе.

Пьер Томас сейчас на связи. Ваши источники, Пьер, сообщают о беспокойстве властей по поводу возможных попыток экстремистов провести теракты, пока Америка борется с коронавирусом?

ПЬЕР ТОМАС, главный судебный корреспондент ABC News: Верно, Дэвид. В последние недели федеральные власти предупреждают полицию на местах о том, что потенциальные массовые убийцы — от сторонников превосходства белой расы до исламских радикалов — могут рассматривать коронавирусный кризис как самое подходящее время для атак. Дэвид?

Ясно. Пьер Томас с новостями о происшествии в Техасе. Спасибо, Пьер.

Дата выхода в эфир 21 мая 2020 года.

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
ABC News США Северная Америка
теги
коронавирус нападение расследование США теракт терроризм ФБР
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров