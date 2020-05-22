ABC News: в ФБР связали нападение на базу ВМС США в Техасе с терроризмом

Стрельба на военно-морской базе США в Корпус-Кристи, штат Техас, связана с терроризмом, сообщают американские правоохранительные органы. Как отмечает ABC News, власти страны опасаются, что экстремисты всех мастей могут посчитать пандемию коронавируса самым удобным временем для новых терактов.
Последние новости о нападении, предположительно, террористического характера, на американскую базу в Техасе. ФБР предупреждает о предполагаемом втором фигуранте, который находится на свободе.
Власти сейчас изучают эту видеозапись стрельбы. Подозреваемый открыл огонь у ворот военно-морской базы в Корпус-Кристи. Выстрелом была ранена служащая флота, её спас бронежилет. Нападавший убит в перестрелке.
Но, как я уже упомянул, сегодня идут поиски возможного второго фигуранта. Репортаж нашего главного судебного корреспондента Пьера Томаса.
Этим утром военно-морская база в Корпус-Кристи, штат Техас, подверглась нападению.
ГОЛОС: Внимание, всем подразделениям… На базе стрельба.
Приблизительно в 6:15 утра по местному времени вооружённый подозреваемый на большой скорости подъехал к воротам базы. Власти изучают эту видеозапись, сделанную, судя по звукам, во время стрельбы.
Он выходит из машины, как сообщается, вынимает короткоствольное оружие и открывает огонь. Он попадает в грудь одной из служащих ВМС, она едва избежала тяжёлого ранения, благодаря бронежилету.
В ответ другие охранники тоже открывают огонь и ранят стрелка. Впоследствии он умирает. ФБР пока не установило личность стрелка.
ЛИА ГРИВЗ, специальный агент ФБР: Мы установили, что сегодняшний утренний инцидент на авиабазе ВМС в Корпус-Кристи связан с терроризмом.
И сегодня вечером высказываются опасения, что нападавший действовал не в одиночку. Разыскивается ещё один человек.
ЛИА ГРИВЗ: Возможно, к этому имеет отношение ещё один человек, который находится на свободе.
Пьер Томас сейчас на связи. Ваши источники, Пьер, сообщают о беспокойстве властей по поводу возможных попыток экстремистов провести теракты, пока Америка борется с коронавирусом?
ПЬЕР ТОМАС, главный судебный корреспондент ABC News:Верно, Дэвид. В последние недели федеральные власти предупреждают полицию на местах о том, что потенциальные массовые убийцы — от сторонников превосходства белой расы до исламских радикалов — могут рассматривать коронавирусный кризис как самое подходящее время для атак. Дэвид?
Ясно. Пьер Томас с новостями о происшествии в Техасе. Спасибо, Пьер.
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