CNN: в США впервые за 17 лет провели казнь по решению федерального суда

В штате Индиана впервые с 2003 года провели смертную казнь на федеральном уровне. К ней, по решению Верховного суда США, был приговорен бывший член расистского движения Дэниэл Льюис Ли, которого обвиняли в убийстве семьи из трёх человек, передаёт CNN.

В американском штате Индиана провели первую с 2003 года смертную казнь на федеральном уровне. К ней, по решению Верховного суда, был приговорен бывший член расистского движения Дэниэл Льюис Ли. Его обвиняли в убийстве семьи из трёх человек, сообщает CNN.

Перед смертью мужчина заявил: «Я этого не делал. Я совершил множество ошибок, но я не убийца. Вы казните невинного человека».

Во вторник Верховный суд дал зелёный свет возобновлению смертной казни. Тем самым он отменил решение низшей инстанции, которая временно заблокировала вынесение Ли приговора.

«Постыдно, что правительство сочло целесообразным проводить казнь во время пандемии. Постыдно, что правительство посчитало допустимым проводить казнь… несмотря на то, что ведущий дело судья и даже семья жертв выступали против приговора», — заявила Рут Фридман, защитник Ли.

«И выходит за всякие границы приличия то, что в итоге власти провели эту казнь в спешке, среди ночи, когда страна спала. Мы надеемся, что после пробуждения страна разделит наше возмущение», — добавила она.

Эрлин Петерсон — её дочь, внучку и зятя Ли вместе со своими сообщниками пытали, убили, а затем их тела выбросили в озеро, — не поддерживала казнь. Ещё в прошлом году она признавалась в интервью CNN, что не хотела бы, чтобы преступника наказывали от её имени.

Бейкер Куррус, адвокат семьи жертв, рассказал телеканалу, что его клиенты были «убиты горем». По его словам, власти не позволили им присутствовать на казни, а они сделали «всё возможное, чтобы быть там».

Генеральный прокурор Уильям Барр сказал, что убийца «наконец-то получил по заслугам». «Американский народ сделал осознанный выбор, чтобы разрешить смертную казнь за наиболее вопиющие федеральные преступления, и сегодня правосудие восторжествовало в результате исполнении приговора за ужасные преступления Ли», — подчеркнул он.

Барр поручил управлению тюрем продолжать приводить в исполнение высшую меру наказания в отношении ряда «заключённых… за убийство, а в некоторых случаях за пытки и изнасилования наиболее уязвимых представителей американского общества — детей и стариков». Эта инициатива вызвала новые юридические проблемы в отношении конкретного протокола, используемого при казнях, и дала повод для спора о том, соответствует ли конституции применение смертельной инъекции, обращает внимание CNN.