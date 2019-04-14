Telegraph: деньги британских налогоплательщиков уходят на пытки и казни за рубежом

Налогоплательщики Британии финансируют пытки и казни, пишет The Daily Telegraph. Происходит это по той причине, что правительство Великобритании тайно финансирует суды тех государств, где сотни человек приговариваются к смертной казни, а правоохранительные органы используют пытки для получения показаний.

Миллионы фунтов, выделенные из британского бюджета, были направлены нескольким правительственным фондам, которые затем использовали эти средства для финансирования систем уголовного правосудия, которые печально известны применением смертной казни и вынесением несправедливых приговоров.

Среди этих структур главным является Фонд предотвращения конфликтов, содействия стабильности и безопасности (CSSF), который в 2018/2019 годах должен получить почти 1,3 млрд фунтов. Этот межведомственный фонд неоднократно критиковали за недостаточную прозрачность, поскольку он предоставляет лишь скудную информацию о своих программах по поддержанию мира и стабильности более чем в 70 странах мира.

Согласно данным, собранным Комиссией по правам человека в Пакистане, с 2013 года, когда британские деньги начали поступать иностранным судам, ряд специализированных антитеррористических судов приговорил к смертной казни, по некоторым оценкам, 359 человек.

Эти суды также выносили много сомнительных судебных решений, в том числе против человека, которого в мае прошлого года приговорили к 18 годам тюрьмы, после того как во время слушания он бросил ботинок в судью. В отчёте полиции было сказано, что его действия были приравнены к терроризму, поскольку он в тот день «терроризировал людей, находившихся в суде, особенно сотрудников суда».

Также, например, в Бахрейне суды, финансируемые Британией, регулярно приговаривают людей к смерти, а в адрес местной полиции звучат обвинения в выбивании показаний посредством пыток.

Издание The Daily Telegraph сетует на то, что в официальных документах Великобритании говорится о растущей эффективности и подотчётности судов и прокуроров в этих государствах, а также о повышении качества судебных услуг, однако ничего не говорится о том, как остановить рост судебных преследований в отношении блогеров, поэтов и журналистов.