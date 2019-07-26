CNN: в США после 16-летнего перерыва вернули смертную казнь на федеральном уровне

После 16-летнего перерыва в США вновь начнут казнить по приговорам на федеральном уровне, передаёт CNN. Генеральный прокурор Уильям Барр уже поручил Федеральному бюро тюрем организовать казнь пяти заключённых, приговорённых к высшей мере наказания.
Соединённые Штаты восстановили смертную казнь за федеральные преступления. Произошло это после 16-летней паузы. Генеральный прокурор Уильям Барр оформил это официально, распорядившись о казни пятерых заключённых, приговорённых к смерти на федеральном уровне. Корреспондент CNN Эван Перес сообщит детали этих драматических изменений в американской политике.
ЭВАН ПЕРЕС, корреспондент CNN: Федеральное правительство составляет планы по проведению первой с 2003 года казни приговорённого к смерти заключённого. Генеральный прокурор Билл Барр поручил Федеральному бюро тюрем запланировать казнь пятерых заключённых на даты, начиная с декабря. Министерство юстиции заявляет, что эти люди находятся в камере смертников за убийства — а в некоторых случаях за пытки и изнасилования — в том числе детей и пожилых. Каждый из этих заключённых исчерпал свои возможности по подаче апелляций.
Федеральное бюро тюрем представило новый протокол смертной казни, включающий использование препаратов, которые применялись в некоторых штатах для осуществления высшей меры наказания. Верховный суд США разрешил дальнейшее проведение казней на федеральном уровне. Всё это происходит на фоне того, как некоторые штаты и даже страны отказываются от вынесения смертных приговоров.
Однако ранее в администрации Трампа генеральный прокурор* Джефф Сешнс поручил Федеральному бюро тюрем предложить новый способ по исполнению смертного приговора. В настоящий момент смертной казни по приговорам на федеральном уровне ожидают 62 человека. И ещё тысячи человек должны быть казнены по приговорам на уровне штатов.
Противники высшей меры наказания заявляют: то, что Минюст выработал новый протокол, совсем не означает, что эти казни будут проводиться по запланированному графику. Они также обещают выступить с юридическими претензиями к новым процедурам.
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