CNN: в США после 16-летнего перерыва вернули смертную казнь на федеральном уровне

Соединённые Штаты восстановили смертную казнь за федеральные преступления. Произошло это после 16-летней паузы. Генеральный прокурор Уильям Барр оформил это официально, распорядившись о казни пятерых заключённых, приговорённых к смерти на федеральном уровне. Корреспондент CNN Эван Перес сообщит детали этих драматических изменений в американской политике.

ЭВАН ПЕРЕС, корреспондент CNN: Федеральное правительство составляет планы по проведению первой с 2003 года казни приговорённого к смерти заключённого. Генеральный прокурор Билл Барр поручил Федеральному бюро тюрем запланировать казнь пятерых заключённых на даты, начиная с декабря. Министерство юстиции заявляет, что эти люди находятся в камере смертников за убийства — а в некоторых случаях за пытки и изнасилования — в том числе детей и пожилых. Каждый из этих заключённых исчерпал свои возможности по подаче апелляций.

Федеральное бюро тюрем представило новый протокол смертной казни, включающий использование препаратов, которые применялись в некоторых штатах для осуществления высшей меры наказания. Верховный суд США разрешил дальнейшее проведение казней на федеральном уровне. Всё это происходит на фоне того, как некоторые штаты и даже страны отказываются от вынесения смертных приговоров.

Однако ранее в администрации Трампа генеральный прокурор* Джефф Сешнс поручил Федеральному бюро тюрем предложить новый способ по исполнению смертного приговора. В настоящий момент смертной казни по приговорам на федеральном уровне ожидают 62 человека. И ещё тысячи человек должны быть казнены по приговорам на уровне штатов.

Противники высшей меры наказания заявляют: то, что Минюст выработал новый протокол, совсем не означает, что эти казни будут проводиться по запланированному графику. Они также обещают выступить с юридическими претензиями к новым процедурам.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 26 июля 2019 года.

* так сказано в оригинале (прим. ИноТВ)