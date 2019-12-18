France 24: адвокат Мушаррафа назвал фарсом смертный приговор бывшему президенту Пакистана

Коллегия специального суда в Исламабаде приговорила к высшей мере наказания бывшего лидера страны Первеза Мушаррафа. Адвокат экс-президента не согласился с этим вердиктом, заявив, что его клиента пытаются сделать жертвой, сообщает France 24.

Он отказался предстать перед судом. Но в его отсутствие ему был вынесен высший приговор. На процессе по обвинению в государственной измене генерал Первез Мушарраф был приговорён к смертной казни тремя членами коллегии специального суда в Исламабаде. Его адвокат отвергает приговор.

АХТАР ШАХ, адвокат Первеза Мушаррафа: Я говорю, что это решение лживое, ошибочное. Оно было вынесено, только чтобы сделать его (Мушаррафа. — ИноТВ) жертвой. Я не согласен с этим приговором.

Приговор относится к тем временам, когда Мушарраф был военным правителем Пакистана. В 2007 году он приостановил действие конституции и ввёл чрезвычайное положение, чтобы продлить своё пребывание у власти. Это первый случай в истории Пакистана, когда бывший руководитель армии и лидер получает такой вердикт.

ГЕНЕРАЛ ПЕРВЕЗ МУШАРРАФ, бывший президент Пакистана: Братья и сёстры, ваши Вооружённые силы никогда не подводили и никогда не подведут вас.

Это примечательный момент для страны, в которой военные имеют большое влияние. Мушарраф пришёл к власти в 1999-м, сместив в результате переворота бывшего премьер-министра Наваза Шарифа. Позже, когда Шариф вернулся к власти, он обвинил Мушаррафа в госизмене в 2014 году — и в этом же году против генерала были выдвинуто официальное обвинение.

Мушарраф находится за пределами страны с 2016 года, когда ему разрешили выйти под залог, чтобы получить медицинскую помощь за рубежом. В настоящий момент он живёт в Дубаи, и он вряд ли вернётся на родину, чтобы понести наказание, потому что ОАЭ и Пакистан не имеют формального соглашения об экстрадиции.

Дата выхода в эфир 17 декабря 2019 года.