France 24: адвокат Мушаррафа назвал фарсом смертный приговор бывшему президенту Пакистана

Коллегия специального суда в Исламабаде приговорила к высшей мере наказания бывшего лидера страны Первеза Мушаррафа. Адвокат экс-президента не согласился с этим вердиктом, заявив, что его клиента пытаются сделать жертвой, сообщает France 24.
Он отказался предстать перед судом. Но в его отсутствие ему был вынесен высший приговор. На процессе по обвинению в государственной измене генерал Первез Мушарраф был приговорён к смертной казни тремя членами коллегии специального суда в Исламабаде. Его адвокат отвергает приговор.
АХТАР ШАХ, адвокат Первеза Мушаррафа:Я говорю, что это решение лживое, ошибочное. Оно было вынесено, только чтобы сделать его (Мушаррафа. —ИноТВ) жертвой. Я не согласен с этим приговором.
Приговор относится к тем временам, когда Мушарраф был военным правителем Пакистана. В 2007 году он приостановил действие конституции и ввёл чрезвычайное положение, чтобы продлить своё пребывание у власти. Это первый случай в истории Пакистана, когда бывший руководитель армии и лидер получает такой вердикт.
ГЕНЕРАЛ ПЕРВЕЗ МУШАРРАФ, бывший президент Пакистана:Братья и сёстры, ваши Вооружённые силы никогда не подводили и никогда не подведут вас.
Это примечательный момент для страны, в которой военные имеют большое влияние. Мушарраф пришёл к власти в 1999-м, сместив в результате переворота бывшего премьер-министра Наваза Шарифа. Позже, когда Шариф вернулся к власти, он обвинил Мушаррафа в госизмене в 2014 году — и в этом же году против генерала были выдвинуто официальное обвинение.
Мушарраф находится за пределами страны с 2016 года, когда ему разрешили выйти под залог, чтобы получить медицинскую помощь за рубежом. В настоящий момент он живёт в Дубаи, и он вряд ли вернётся на родину, чтобы понести наказание, потому что ОАЭ и Пакистан не имеют формального соглашения об экстрадиции.
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