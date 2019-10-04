Der Standard: ядерная война между Индией и Пакистаном погрузит мир во тьму на 10 лет

В результате ядерной войны между Индией и Пакистаном по всему миру погибнут миллионы людей, пишет Der Standard. К такому выводу пришли учёные из Колорадского университета в Боулдере и Ратгерского университета. Они говорят, что после конфликта небо над Землёй затянут чёрные облака из сажи, погрузив мир во тьму на 10 лет.
Если Организация Объединённых Наций не вмешается в ситуацию, кашмирский конфликт может привести к ядерной войне между Индией и Пакистаном, сообщает Der Standard. Обе стороны, конечно же, не заинтересованы в том, чтобы до этого дошло, но учёные уже сейчас анализируют возможные последствия. Специалисты из Колорадского университета в Боулдере и Ратгерского университета пришли к выводу, что конфликт приведёт к смерти миллионов людей по всему миру.
На данный момент у Индии и Пакистана по 150 ядерных боеголовок на каждого. К 2025 году их число увеличится как минимум до 200. По мнению учёных, катастрофа будет развиваться в несколько этапов. Сначала в результате ядерных ударов по крупным городам погибнут в общей сложности от 50 до 125 млн человек. Причём многие из них — не сразу, а в огне вызванных взрывами пожаров. В атмосферу Земли будет выброшено 36 млрд кг сажи. Через чёрные облака перестанет просачиваться свет, из-за чего средняя температура на планете упадёт на 5 °C.
Количество атмосферных осадков снизится на 15—30%. В результате плотность энергии в биомассе растений упадёт. На суше — на 30%, в океане — на 15%. Для сельского хозяйства это будет катастрофой. Нехватка еды во всём мире станет неизбежной. И такая ситуация продлится довольно долго. По подсчётам учёных, чёрные облака сажи погрузят мир во тьму на 10 лет.
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