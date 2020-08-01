Independent: суд отменил смертный приговор Джохару Царнаеву, сославшись на предвзятость присяжных

Смертный приговор Джохару Царнаеву, совершившему вместе со своим старшим братом теракт на Бостонском марафоне в 2013 году, был отменён постановлением федерального апелляционного суда США, пишет The Independent. Как отмечается в материале издания, коллегия апелляционных судей сочла, что на суде над Царнаевым не был обеспечен принцип беспристрастности присяжных, и постановила провести повторное заседание, дабы заново назначить Царнаеву наказание. Вместе с тем, признание Царнаева виновным апелляционный суд оставил в силе.

Федеральный апелляционный суд США отменил смертный приговор Джохару Царнаеву, осуждённому за теракт на Бостонском Марафоне, сообщает британская The Independent. По данным газеты, коллегия в составе трёх судей постановила, что судья, председательствовавший на процессе Царнаева, не провёл отбор присяжных должным образом, дабы исключить их предвзятость. По этой причине апелляционный суд постановил провести новое судебное заседание, где будет решено, заслуживает ли Царнаев смертной казни.

Как напоминает обозреватель The Independent, в 2013 году Джохар Царнаев и его старший брат Тамерлан привели в действие на финише Бостонского марафона два взрывных устройства, сделанные из скороварок. В результате теракта погибло три человека, а ещё 260 получили ранения. Тамерлан Царнаев, проведя несколько дней в бегах, в конечном счёте погиб в перестрелке с полицейскими; Джохар был задержан следующим вечером.

На суде, начавшемся в 2015 году, защита младшего Царнаева с самого начала признавала, что братья совершили теракт вдвоём, однако настаивала на том, что организатором выступал именно Тамерлан, а Джохар лишь поддался на манипуляции старшего брата, отмечается в статье The Independent. Позднее адвокаты Царнаева также заявляли, что во время суда было допущено сразу несколько нарушений — так, судья отказался перенести процесс из Бостонской агломерации, а два члена жюри присяжных, судя по их публикациям в социальных сетях перед началом процесса, были заранее настроены в отношении обвиняемого предвзято, пишет The Independent. В частности, один из присяжных, который в итоге был назначен председателем жюри, называл Царнаева в «Твиттере» «отбросом общества».

Именно этими присяжными и заинтересовался апелляционный суд — судей смутило то обстоятельство, что не стали ни исключать из состава жюри, ни допрашивать в связи с их публикациями, несмотря на то, что последние появились в сетях ещё до начала суда. В решении апелляционной инстанции отдельно подчёркивается, что бостонский судебный регламент требует в таких обстоятельствах допросить присяжных, пишет The Independent.

«Один из ключевых зароков нашей системы уголовного правосудия заключается в том, что даже худшие из нас имеют право на справедливый суд и правомерное наказание», — цитирует The Independent постановление апелляционного суда. Судьи вместе с тем подчёркнули, что вина Царнаева неоспорима, пишет The Independent. «Одно несомненно — Джохар проведёт остаток своих дней в тюрьме. Единственный вопрос, на который ещё нет ответа — будет ли он казнён», — цитирует издание решение коллегии.

По данным The Independent, Джохар Царнаев в настоящее время отбывает срок в тюрьме для особо опасных преступников в городе Флоренс, штат Колорадо. Его признали виновным по 30 пунктам обвинения, включая преступный сговор и применение оружия массового поражения.

