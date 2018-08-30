Fox: друга Царнаева, помешавшего следствию, выпустили из тюрьмы и депортируют на родину

Друг Джохара Царнаева Диас Кадырбаев, который спрятал его вещи и тем самым помешал расследованию теракта на Бостонском марафоне, отбыл своё наказание в тюрьме США и готовится к депортации на родину в Казахстан. Как сообщает Fox News, по мнению обвинения, если бы он сообщил полиции о своей переписке с Царнаевым сразу после теракта, жертв могло быть меньше.
Диас Кадырбаев, друг Джохара Царнаева, ответственного за теракт на Бостонском марафоне в 2013 году, освобождён из федеральной тюрьмы США и передан для депортации, передаёт телеканал Fox News. Он был осуждён за попытки помешать расследованию ФБР. Свой срок он отбыл, и теперь его ждёт депортация в родной Казахстан.
24-летнего Кадырбаева обвинили в том, что он убрал вещи из комнаты Царнаева в общежитии, после того как узнал своего друга на фотографиях ФБР. Как стало известно следователям, он переписывался с Царнаевым после теракта, но не сообщил об этом властям. По мнению обвинения, это привело к дальнейшим жертвам, в том числе к гибели полицейского в Массачусетском технологическом институте.
Во время этой переписки Царнаев попросил Кадырбаева пойти в его комнату и вынести вещи оттуда. В итоге он так и сделал, забрав компьютер и рюкзак со взрывчатым веществом. Полиция обнаружила этот рюкзак спустя два дня.
Спустя два часа после переписки братья Царнаевы убили полицейского, пытаясь бежать из Бостона. Тамерлан Царнаев скончался утром после перестрелки с полицией, а Джохар Царнаев был пойман, и в его отношении впоследствии вынесли смертный приговор.
Сам Кадырбаев признал, что действовал «глупо» и не мог объяснить свой поступок, пишет в своей статье Fox News.
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