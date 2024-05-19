Алиев назвал неприемлемым вмешательство нерегиональных стран в дела Закавказья
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Соответствующее заявление лидер Азербайджана сделал в ходе выступления на церемонии сдачи в эксплуатацию гидроузла «Худаферин» и открытия гидроузла «Гыз Галасы» на реке Араз, пишет РИА Новости.
Алиев подчеркнул, что развитие Южного Кавказа должно обеспечиваться волей местных жителей.
«Неуместное и ненужное вмешательство до сегодняшнего дня не приносило и не принесёт никакой пользы», — сказал Алиев.
Ранее Алиев заявил, что Азербайджан и Армения хотят мира в Закавказье.