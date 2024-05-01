Алиев заявил, что Азербайджан и Армения хотят мира в Закавказье

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, что Баку и Ереван мечтают о наступлении мира на Южном Кавказе.

Соответствующее заявление было сделано во время выступления политика в азербайджанской столице на церемонии открытия VI Всемирного форума по межкультурному диалогу «Диалог ради мира и глобальной безопасности», передаёт РИА Новости.

Алиев отметил, что Армении и Азербайджану удалось начать вести работы по демаркации границ без помощи посредников. По словам президента, государства хотят мира в регионе.

«Мы не допустим вспышки очередного конфликта на Южном Кавказе», — подчеркнул глава Азербайджана.

Ранее Алиев сообщил, что между Азербайджаном и Арменией начался процесс демаркации границ.