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Алиев заявил, что Азербайджан и Армения хотят мира в Закавказье

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, что Баку и Ереван мечтают о наступлении мира на Южном Кавказе.
Алиев заявил, что Азербайджан и Армения хотят мира в Закавказье
  • РИА Новости

Соответствующее заявление было сделано во время выступления политика в азербайджанской столице на церемонии открытия VI Всемирного форума по межкультурному диалогу «Диалог ради мира и глобальной безопасности», передаёт РИА Новости.

Алиев отметил, что Армении и Азербайджану удалось начать вести работы по демаркации границ без помощи посредников. По словам президента, государства хотят мира в регионе.

«Мы не допустим вспышки очередного конфликта на Южном Кавказе», — подчеркнул глава Азербайджана.

Ранее Алиев сообщил, что между Азербайджаном и Арменией начался процесс демаркации границ.

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