Алиев заявил, что Азербайджан и Армения хотят мира в Закавказье
- РИА Новости
Соответствующее заявление было сделано во время выступления политика в азербайджанской столице на церемонии открытия VI Всемирного форума по межкультурному диалогу «Диалог ради мира и глобальной безопасности», передаёт РИА Новости.
Алиев отметил, что Армении и Азербайджану удалось начать вести работы по демаркации границ без помощи посредников. По словам президента, государства хотят мира в регионе.
«Мы не допустим вспышки очередного конфликта на Южном Кавказе», — подчеркнул глава Азербайджана.
Ранее Алиев сообщил, что между Азербайджаном и Арменией начался процесс демаркации границ.