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Алиев: между Азербайджаном и Арменией начался процесс демаркации границ

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время телефонного разговора с госсекретарем Соединённых Штатов Энтони Блинкеном сообщил, что между Азербайджаном и Арменией начался процесс демаркации границ.
Алиев: между Азербайджаном и Арменией начался процесс демаркации границ
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Алиева.

Отмечается, что  азербайджанский лидер в ходе беседы заявил, что после процесса делимитации положительным шагом стало начало демаркационных работ на границе двух стран.

23 апреля протестующие в Армении перекрыли автомобильную трассу Ереван — Севан в знак протеста против делимитации границы с Азербайджаном.

Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело на фоне распространения в сети видео с военными, где они участвуют в протестах против делимитации границы с Азербайджаном в районе Тавушской области.

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