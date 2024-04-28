Алиев: между Азербайджаном и Арменией начался процесс демаркации границ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время телефонного разговора с госсекретарем Соединённых Штатов Энтони Блинкеном сообщил, что между Азербайджаном и Арменией начался процесс демаркации границ.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Алиева.

Отмечается, что азербайджанский лидер в ходе беседы заявил, что после процесса делимитации положительным шагом стало начало демаркационных работ на границе двух стран.

23 апреля протестующие в Армении перекрыли автомобильную трассу Ереван — Севан в знак протеста против делимитации границы с Азербайджаном.

Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело на фоне распространения в сети видео с военными, где они участвуют в протестах против делимитации границы с Азербайджаном в районе Тавушской области.