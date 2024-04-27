СК Армении завёл уголовное дело после видео с военными на протесте у границы
- РИА Новости
«В уголовном производстве сформирована следственная группа, проводятся неотложные следственные и другие оперативные действия с целью выяснения обстоятельств дела и круга лиц, участвующих в деле», — приводит ТАСС сообщение ведомства.
В СК призвали военных не поддаваться на провокации и соблюдать требования устава.
Ранее сообщалось, что военнослужащие-контрактники присоединились к протестам в армянском приграничном селе Киранц Тавушской области — митингующие требуют остановить делимитацию границы с Азербайджаном.
До этого протестующие в Армении перекрыли автомобильную трассу Ереван — Севан в знак протеста против делимитации границы с Азербайджаном.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал, что отказ властей Армении от делимитации и следующей за ней демаркации границ с Азербайджаном повлечёт за собой новую эскалацию на Южном Кавказе.