СК Армении завёл уголовное дело после видео с военными на протесте у границы

Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело на фоне распространения в сети видео с военными, где они участвуют в протестах против делимитации границы с Азербайджаном в районе Тавушской области.

«В уголовном производстве сформирована следственная группа, проводятся неотложные следственные и другие оперативные действия с целью выяснения обстоятельств дела и круга лиц, участвующих в деле», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

В СК призвали военных не поддаваться на провокации и соблюдать требования устава.

Ранее сообщалось, что военнослужащие-контрактники присоединились к протестам в армянском приграничном селе Киранц Тавушской области — митингующие требуют остановить делимитацию границы с Азербайджаном.

До этого протестующие в Армении перекрыли автомобильную трассу Ереван — Севан в знак протеста против делимитации границы с Азербайджаном.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал, что отказ властей Армении от делимитации и следующей за ней демаркации границ с Азербайджаном повлечёт за собой новую эскалацию на Южном Кавказе.