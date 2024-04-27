Военные контрактники присоединились к протестам на границе Армении в Тавуше
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«Военнослужащие-контрактники присоединяются к нашей борьбе. Продолжается борьба против лжи и фальши во имя истины и справедливости», — сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление общественной инициативы «Тавуш во имя родины».
В Минобороны страны сообщили, что принимают меры после распространения в сети видео с военными.
Ранее протестующие в Армении перекрыли автомобильную трассу Ереван — Севан в знак протеста против делимитации границы с Азербайджаном.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал, что отказ властей Армении от делимитации и следующей за ней демаркации границ с Азербайджаном повлечёт за собой новую эскалацию на Южном Кавказе.