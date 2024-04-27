Военные контрактники присоединились к протестам на границе Армении в Тавуше

Военнослужащие-контрактники присоединились к протестам в армянском приграничном селе Киранц Тавушской области — митингующие требуют остановить делимитацию границы с Азербайджаном.

«Военнослужащие-контрактники присоединяются к нашей борьбе. Продолжается борьба против лжи и фальши во имя истины и справедливости», — сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление общественной инициативы «Тавуш во имя родины».

В Минобороны страны сообщили, что принимают меры после распространения в сети видео с военными.

Ранее протестующие в Армении перекрыли автомобильную трассу Ереван — Севан в знак протеста против делимитации границы с Азербайджаном.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал, что отказ властей Армении от делимитации и следующей за ней демаркации границ с Азербайджаном повлечёт за собой новую эскалацию на Южном Кавказе.