Протестующие в Армении перекрыли автотрассу Ереван — Севан
Об этом информирует агентство Factor.
«Автотрасса Ереван — Севан сейчас... закрыта, протестующие присоединились к акциям в Тавуше», — говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что Ереван и Баку согласовали отдельные отрезки границы между четырьмя сёлами.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал, что отказ властей Армении от делимитации и следующей за ней демаркации границ с Азербайджаном повлечёт за собой новую эскалацию на Южном Кавказе.