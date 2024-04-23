Протестующие в Армении перекрыли автотрассу Ереван — Севан

Протестующие в Армении перекрыли автомобильную трассу Ереван — Севан в знак протеста против делимитации границы с Азербайджаном.

Об этом информирует агентство Factor.

«Автотрасса Ереван — Севан сейчас... закрыта, протестующие присоединились к акциям в Тавуше», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что Ереван и Баку согласовали отдельные отрезки границы между четырьмя сёлами.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал, что отказ властей Армении от делимитации и следующей за ней демаркации границ с Азербайджаном повлечёт за собой новую эскалацию на Южном Кавказе.