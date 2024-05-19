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Власти Сирии выдвигают свои условия для нормализации отношений с США

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США посылают Сирии сигналы для сближения, но власти арабской республики выдвигают свои требования.
Власти Сирии выдвигают свои условия для нормализации отношений с США
  • Gettyimages.ru
  • © Mohammad Ali Bazzi

Об этом РИА Новости сказал депутат Народного совета Сирии Халед аль-Абуд.

Он отметил, что Дамаск не ведёт переговоры с Вашингтоном напрямую — обмен посланиями происходит через посредников.

«Вывод американских оккупационных сил из Сирии», — назвал аль-Абуд первое условие сирийской стороны для нормализации отношений с США.

Ранее Сирия и Ирак подписали меморандум о сотрудничестве в области безопасности.

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