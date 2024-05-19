Власти Сирии выдвигают свои условия для нормализации отношений с США
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Об этом РИА Новости сказал депутат Народного совета Сирии Халед аль-Абуд.
Он отметил, что Дамаск не ведёт переговоры с Вашингтоном напрямую — обмен посланиями происходит через посредников.
«Вывод американских оккупационных сил из Сирии», — назвал аль-Абуд первое условие сирийской стороны для нормализации отношений с США.
Ранее Сирия и Ирак подписали меморандум о сотрудничестве в области безопасности.