Awsat: Сирия и Ирак подписали меморандум о сотрудничестве в области безопасности
Об этом пишет Asharq Al-Awsat.
По информации издания, главы МВД двух стран договорились о сотрудничестве в сфере безопасности по пяти направлениям.
Ирак и Сирия намерены сотрудничать в области борьбы с наркоторговлей, оргпреступностью и отмыванием денег. Также усилится охрана границ. Помимо прочего, страны договорились выдавать друг другу находящихся в розыске преступников.
Ранее президент Сирии Башар Асад призвал к укреплению арабской солидарности в регионе.