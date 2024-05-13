RT в Telegram
Подпишись

Awsat: Сирия и Ирак подписали меморандум о сотрудничестве в области безопасности

Короткая ссылка
Сирия и Ирак заключили меморандум о сотрудничестве в сфере безопасности.

Об этом пишет Asharq Al-Awsat.

По информации издания, главы МВД двух стран договорились о сотрудничестве в сфере безопасности по пяти направлениям.

Ирак и Сирия намерены сотрудничать в области борьбы с наркоторговлей, оргпреступностью и отмыванием денег. Также усилится охрана границ. Помимо прочего, страны договорились выдавать друг другу находящихся в розыске преступников.

Ранее президент Сирии Башар Асад призвал к укреплению арабской солидарности в регионе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить