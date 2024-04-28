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Асад призвал к укреплению арабской солидарности в регионе

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Президент Сирии Башар Асад во время переговоров с главой МИД Бахрейна Абдулом Латифом бен Рашедом аль-Заяни призвал к укреплению арабской солидарности в регионе.
Асад призвал к укреплению арабской солидарности в регионе
  • AFP
  • © SPA /

Как говорится в Telegram канцелярии Асада, соответствующее заявление было сделано во время обсуждения хода подготовки к 33-му саммиту Лиги арабских государств (ЛАГ), который состоится в середине мая в Манаме.

«Сирийский лидер призвал к укреплению арабской солидарности на фоне происходящих тревожных событий, что необходимо для достижения стабильности в регионе», — отмечается в заявлении.

По словам Асада, «решения предстоящего саммита ЛАГ в Манаме должны послужить общим интересам и объединить усилия в противодействии вызовам, с которыми сталкиваются арабские государства».

Ранее Асад заявил, что победа России в СВО исправит ход истории.

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